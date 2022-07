Alloggi Erp, pubblicato il bando mobilità: adesso è possibile cambiare abitazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'assessore Veronica Poli Pisa, 27 luglio 2022 " Da oggi è pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando generale per la mobilità in Alloggi di edilizia residenziale pubblica (E. R. P.) 2022. Gli ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'assessore Veronica Poli Pisa, 27 luglio 2022 " Da oggi èsul sito del Comune di Pisa ilgenerale per laindi edilizia residenziale pubblica (E. R. P.) 2022. Gli ...

Nazione_Pisa : Alloggi Erp, pubblicato il bando mobilità: adesso è possibile cambiare abitazione - venti4ore : Alloggi Erp pubblicato il bando per la mobilità del Comune di Pisa Le… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Alloggi Erp, ecco il bando per la mobilità - venti4ore : Alloggi Erp Pisa, pubblicato il bando per la mobilità - cascinanotizie : Alloggi Erp, pubblicato il bando per la mobilità. Chi vuole cambiare alloggio può fare domanda. Graduatoria aggiorn… -