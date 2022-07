(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono 4.200 imancanti neiitaliani, da anni affetti da un cronico deficit di specialisti nellana d’Emergenza, a sua volta aggravato da un fenomeno incontenibile, quello delle dimissioni. L’ultimo bilancio di Simeu (Società Italiana dina d’Emergenza e Urgenza) è allarmante: sono 600 iche hanno appeso i camici nel 2022, circa 100 al mese. Garantire ai pazienti l’assistenza adeguata non è più scontato, anche perché, all’ammanco di professionisti, va aggiunto l’aumento di richieste d’aiuto, che quest’anno sono state il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso. Gli addetti ai lavori parlano della «estate da quando esiste l’Emergenza Urgenza». I“esplodono” ...

AvvDGG27 : RT @andrea_cangini: La #recessione globale incombe, le agenzie di rating tagliano le stime di crescita all’Italia causa instabilità politic… - drndbl : RT @andrea_cangini: La #recessione globale incombe, le agenzie di rating tagliano le stime di crescita all’Italia causa instabilità politic… - totodisapio : RT @andrea_cangini: La #recessione globale incombe, le agenzie di rating tagliano le stime di crescita all’Italia causa instabilità politic… - ChiaraB38111440 : RT @andrea_cangini: La #recessione globale incombe, le agenzie di rating tagliano le stime di crescita all’Italia causa instabilità politic… - ancenazionale : Tempi stretti sui fondi Ue, il @Corriere, in prima pagina, rilancia l’allarme #Ance sui ritardi dei progetti del… -

Open

Ungià lanciato dalla stampa internazionale, con in testa il New York Times che ha definito ... Berlusconi ha più volte sottolineato che si farà garante del mantenimento della coalizione...Ragazza di 16 anni stuprata al centro accoglienza per minori stranieri Il doloresocial 'Con i ... Monopattini,incidenti sulle strade, quadruplicati nel 2021: 10 morti e boom di feriti ... Allarme sui Pronto soccorso: «Mancano 4.200 medici. È l’estate peggiore di sempre: la crisi di governo complica tutto» "Il calcio italiano va ripensato, siamo arrivati a un livello esagerato". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, lancia un segnale di allarme in occasione della presentazione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...