Alla vigilia del vertice Biden-Xi, Pechino torna a minacciare gli Usa: «Se Pelosi visita Taiwan, ci saranno conseguenze» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se Nancy Pelosi visiterà davvero Taiwan, Washington dovrà affrontare «tutte le conseguenze». Il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Zhao Lijian, non usa tanti giri di parole. Il viaggio che la presidente della Camera Usa ha annunciato di voler fare a breve «eroderebbe significativamente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina». L’avvertimento arriva a meno di 24 ore dAlla telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping prevista per domani, 28 luglio, e in un periodo in cui si sta alzando di nuovo la tensione a proposito del predominio nell’Indo-pacifico. Da qualche giorno, per le strade di Taiwan sono ricominciate le esercitazioni in caso di attacco. Ai cittadini arriva un messaggio in cui viene ordinato di rimanere in casa per alcune ore, insieme all’invito di non farsi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se Nancyvisiterà davvero, Washington dovrà affrontare «tutte le». Il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Zhao Lijian, non usa tanti giri di parole. Il viaggio che la presidente della Camera Usa ha annunciato di voler fare a breve «eroderebbe significativamente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina». L’avvertimento arriva a meno di 24 ore dtelefonata tra Joee Xi Jinping prevista per domani, 28 luglio, e in un periodo in cui si sta alzando di nuovo la tensione a proposito del predominio nell’Indo-pacifico. Da qualche giorno, per le strade disono ricominciate le esercitazioni in caso di attacco. Ai cittadini arriva un messaggio in cui viene ordinato di rimanere in casa per alcune ore, insieme all’invito di non farsi ...

juventusfc : Siamo a Las Vegas! ???? Tra poco la conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole ?? - fattoquotidiano : Comunque vada sarà un successo, anche in caso di somma sciagura, ossia la mancata rielezione: il vitalizio dei parl… - infoitinterno : Come stanno le cose nel centrodestra (alla vigilia del vertice) - flazia24 : RT @Max_883: Il tweet di Chirico su #MilinkovicSavic è diventato un classico annuale come Una Poltrona per due alla vigilia di Natale - mingrone75 : RT @FIMCislStampa: #Wärsilä alla vigilia del vertice oggi al @MISE_GOV il Segretario Generale #FIM #Benaglia interviene sul @il_piccolo “ L… -