Alessia Pifferi, nulla osta per la sepoltura della piccola Diana: 'Morta dopo 5 giorni di stenti' (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Procura di Milano ha dato il nulla osta alla sepoltura di Diana, la bimba di quasi un anno e mezzo lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi , in carcere accusata di omicidio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Procura di Milano ha dato ilalladi, la bimba di quasi un anno e mezzo lasciata sola in casa per seidalla madre, in carcere accusata di omicidio ...

