Alessia Pifferi ha chiesto di partecipare ai funerali della figlia. Gli avvocati verso la richiesta di perizia pschiatrica: "Smarrita"

Confusa, Smarrita e non lucida. Alessia Pifferi, la 37enne in carcere con l'accusa di aver lasciato morire di fame e sete la figlia Diana (18 mesi), ai suoi legali è apparsa così. "Piange per la figlia ma è confusa, Smarrita e non riesce a spiegarsi né a spiegare quello che è successo". A dirlo è l'avvocato Solange Marchignoli che con l'avvocato Luca D'Auria assiste la donna, che dal 20 luglio si trova in un'area protetta del carcere di San Vittore ed è guardata a vista per timore che possa commettere atti autolesionistici. "Ci ha chiesto di poter andare al funerale della figlia – aggiunge il legale – non rendendosi conto che non potrà partecipare". Il pm Francesco De Tommasi, infatti, ha disposto il dissequestro ...

