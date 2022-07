Al cinema nel prato, a Cirano di Gandino film sotto le stelle (Di mercoledì 27 luglio 2022) Due serate all’aria aperta, per godere della visione gratuita di due film d’autore e ritemprarsi al fresco dei monti. Torna a Cirano di Gandino l’iniziativa del “cinema sotto le stelle”, organizzata dalla locale Consulta in collaborazione con il cinema Loverini di Gandino, nel più ampio contesto della Ciranfest 2022. “Lunedì 1 e venerdì 5 agosto – segnala Giancarlo Rottigni, presidente della Consulta – proporremo due film su grande schermo all’Area Polivalente (per tutti Campetto) ai piedi del Santuario di San Gottardo. Inizieremo con il film di animazione Disney “Oceania”, adatto ai più piccoli, mentre nella seconda serata proporremo Yao del regista Philippe Godeau, con Omar Sy e Lionel Basse”. Le proiezioni iniziano, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Due serate all’aria aperta, per godere della visione gratuita di dued’autore e ritemprarsi al fresco dei monti. Torna adil’iniziativa del “le”, organizzata dalla locale Consulta in collaborazione con ilLoverini di, nel più ampio contesto della Ciranfest 2022. “Lunedì 1 e venerdì 5 agosto – segnala Giancarlo Rottigni, presidente della Consulta – proporremo duesu grande schermo all’Area Polivalente (per tutti Campetto) ai piedi del Santuario di San Gottardo. Inizieremo con ildi animazione Disney “Oceania”, adatto ai più piccoli, mentre nella seconda serata proporremo Yao del regista Philippe Godeau, con Omar Sy e Lionel Basse”. Le proiezioni iniziano, ...

MarcoMoriniTW : Nel frattempo oggi è arrivata anche questa bellissima notizia ??@WarnerBrosIta - MarvelNewsIT : Annunciato al Comic-Con di San Diego: Marvel Studios' Captain America: New World Order, in arrivo al cinema nel 202… - MarvelNewsIT : Annunciato al Comic-Con di San Diego: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo al cinema nel 2025.… - Tottinho88 : RT @Ern4Pel: Entrambi lavorano nel mondo del cinema. Questo il risultato. Con uno nelle retrovie lascia lo spazio al protagonista. E l’alt… - mixborghi : RT @Bia_giu: #AlbertoBarbera: 'Non sono i soldi che mancano nel cinema italiano. Manca la qualità e mi duole dirlo. Ho visto una buona part… -