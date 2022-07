Ai 500 milioni di euro di patrimonio personale della Regina Elisabetta se ne aggiungono 200 mila: i conti fatti dal Guardian (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle casse della famiglia Windsor c’è un tesoretto occulto da 200 milioni di euro. È questa la cifra che emergerebbe dai trentatré testamenti custoditi dall’Alta corte inglese e che il Guardian ha provato ad analizzare, arrivando a calcolare la cifra monstre che si somma ai quasi 500 milioni di euro del patrimonio personale della Regina Elisabetta II. Siamo nel terreno delle gustose congetture, va detto, perché i documenti della Royal Family sono protetti da clausole di segretezza che ne impediscono la diffusione per un secolo, ed è possibile che la fortuna superi di gran lunga i 200 milioni, ma i calcoli effettuati raccontano bene l’immensa fortuna del casato reale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle cassefamiglia Windsor c’è un tesoretto occulto da 200di. È questa la cifra che emergerebbe dai trentatré testamenti custoditi dall’Alta corte inglese e che ilha provato ad analizzare, arrivando a calcolare la cifra monstre che si somma ai quasi 500didelII. Siamo nel terreno delle gustose congetture, va detto, perché i documentiRoyal Family sono protetti da clausole di segretezza che ne impediscono la diffusione per un secolo, ed è possibile che la fortuna superi di gran lunga i 200, ma i calcoli effettuati raccontano bene l’immensa fortuna del casato reale ...

