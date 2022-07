Agricoltura | il “Corbarino” | una cultivar recuperata diventa volano per il marketing territoriale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel 2007, raccontano da queste parti, ilera un pomodoro dimenticato e ormai abbandonato. Alcuni abitanti del posto da cui ha preso il nome, hanno, invece, deciso di recuperarne il seme e ripiantarlo. Un’“eroica” poiché in campagna si raccoglie con il solo supporto di mani e braccia, senza strumenti né macchinari. E anche perché il “” è un frutto di collina e ciò ne rende meno agevole la raccolta. La caratteristica principale è il basso grado di sapidità, che lo rende dolce al palato. “Alla fine degli anni 90 – spiega l’imprenditore Carlo D’Amato – ildei Monti Lattari ostava scomparendo, nel 99/2000 fu istituito a Corbara un campo sperimentale visto che il seme stava imbastardendosi. In maniera naturale vennero estirpate tutte le piante che non ...