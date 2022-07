Affidiamoci alla lettura e regaliamoci momenti di leggerezza | balsamo per la capacità critica

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Quest’estate si profila carica di cupezza e non basta spegnere social e telegiornali per respirare un po’ di serenità. A Roma un odore acre di bruciato arriva a giorni alterni in molti quartieri della città a ricordare incendi che hanno scoperto dolosi, un evento inspiegabile per la maggior parte della gente. Difficile capire perché un essere umano possa arrivare ad appiccare il fuoco mettendo a rischio le persone e devastando l’habitat in cui tutti viviamo. Eppure la stessa domanda potremmo porcela per l’inquinamento che sta portandoderiva il nostro pianeta, nonostante ci sia ancora chi fa fatica a collegare le emissioni incontrollate di CO2 con la nostra avidità. Se dopo la tragedia della Marmolada siamo ancora qui a chiederci se ci sia un nesso tra lo scioglimento dei ghiacciai e le nostre azioni ...