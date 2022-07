Affare fatto | il Barcellona piazza il colpaccio | c’è l’annuncio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Jules Koundé è un nuovo giocatore del Barça, lo annuncia Fabrizio Romano su Twitter. Fallito il tentativo del Chelsea,ufficiale nelle prossime ore. Koundè, Siviglia,Il Siviglia ha accettato l’ultima offerta del, il Chelsea aveva superato gli spagnoli, ma un ulteriore rilancio dei blaugrana ha buttato fuori dalla corsa gli inglesi. Il difensore classe ’98 si trasferirà in Catalogna per la prossima stagione. Arrivato in Spagna nel 2019, ha collezionato 95 presenze nella Liga ed è stato assoluto protagonista nella vittoria dell’Europa League 2020, ai danni dell’Inter. Acquistato dal Bordeaux, lascia l’Andalusia per la cifra record di 60 milioni ed entra nella top 10 dei difensori più costosi della storia. di Marco Gioviale