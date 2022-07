Addio al vecchio Instagram, il capo del social svela cosa cambierà (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle ultime settimane vi sarete tutti resi conto di quando è cambiato Instagram, ormai la home è piena di video e (poche) foto di perfetti sconosciuti che non seguiamo. Per questo motivo è partita la campagna ‘Make Instagram, Instagram again’, alla quale ha aderito anche Kylie Jenner. Ma a quanto pare Mark & company se ne infischiano delle nostre proteste e tirano dritto per la loro strada (che sembra essere quella di copiare Tik Tok), a confermarlo è stato Adam Mosseri. Quindi prepariamoci a dire Addio ad Instagram per come lo conoscevamo fino a questa primavera. There’s a lot happening on Instagram right now. I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience. Please let me know what you think pic.twitter.com/x1If5qrCyS — ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle ultime settimane vi sarete tutti resi conto di quando è cambiato, ormai la home è piena di video e (poche) foto di perfetti sconosciuti che non seguiamo. Per questo motivo è partita la campagna ‘Makeagain’, alla quale ha aderito anche Kylie Jenner. Ma a quanto pare Mark & company se ne infischiano delle nostre proteste e tirano dritto per la loro strada (che sembra essere quella di copiare Tik Tok), a confermarlo è stato Adam Mosseri. Quindi prepariamoci a direadper come lo conoscevamo fino a questa primavera. There’s a lot happening onright now. I wanted to address a few things we’re working on to makea better experience. Please let me know what you think pic.twitter.com/x1If5qrCyS — ...

