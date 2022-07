Ad agosto “aperti per ferie” gli orti botanici della Lombardia, oasi verdi al riparo dalla calura estiva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bellezza e natura per proteggersi dal caldo torrido della città. La Rete degli orti botanici della Lombardia, forte del successo riscosso con la rassegna di eventi dedicati al Solstizio d’estate, torna a proporre nel mese di agosto iniziative dedicate ad adulti e bambini, senza dimenticare i turisti.L’Orto botanico di Brera a Milano, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, l’Orto botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto botanico di Pavia e il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio rimangono “aperti per ferie” anche nel mese di agosto. Unica eccezione l’Orto botanico di Città Studi, che riprenderà le attività a settembre. Per chi resta e per i turisti, quale occasione migliore per visitare le oasi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bellezza e natura per proteggersi dal caldo torridocittà. La Rete degli, forte del successo riscosso con la rassegna di eventi dedicati al Solstizio d’estate, torna a proporre nel mese diiniziative dedicate ad adulti e bambini, senza dimenticare i turisti.L’Orto botanico di Brera a Milano, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, l’Orto botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto botanico di Pavia e il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio rimangono “per” anche nel mese di. Unica eccezione l’Orto botanico di Città Studi, che riprenderà le attività a settembre. Per chi resta e per i turisti, quale occasione migliore per visitare le...

