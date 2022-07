Accordo nel centrodestra: "Indicherà il premier il partito che prenderà più voti" (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Il partito che prenderà più voti alle elezioni del 25 settembre Indicherà, per la coalizione, a Sergio Mattarella un nome per la presidenza del Consiglio. Dal vertice dei leader del centrodestra arriva l'Accordo sul nodo premiership. Alla riunione, nella sala Salvadori del gruppo Lega a palazzo Montecitorio, il clima è "buono" e si va verso una intesa su un "pacchetto complessivo" di regole. Come nel 2018, sarà valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola con il proprio simbolo, mentre vi sarà una lista unica del centrodestra per gli italiani all'estero. Sulla premiership passa quindi la richiesta di non cambiare le regole usate finora, avanzata da Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione. ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Ilchepiùalle elezioni del 25 settembre, per la coalizione, a Sergio Mattarella un nome per la presidenza del Consiglio. Dal vertice dei leader delarriva l'sul nodoship. Alla riunione, nella sala Salvadori del gruppo Lega a palazzo Montecitorio, il clima è "buono" e si va verso una intesa su un "pacchetto complessivo" di regole. Come nel 2018, sarà valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola con il proprio simbolo, mentre vi sarà una lista unica delper gli italiani all'estero. Sullaship passa quindi la richiesta di non cambiare le regole usate finora, avanzata da Fratelli d'Italia, primodella coalizione. ...

