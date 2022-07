A rischio l’accordo sul grano ucraino, il Cremlino minaccia: «Via il blocco delle esportazioni agricole russe o salta tutto» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rischia di saltare l’accordo sul grano ottenuto dopo la mediazione turca tra Russia e Ucraina. L’ultima minaccia arriva dal Cremlino, che attraverso il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko ha rilanciato la minaccia di non far partire le esportazioni di frumento dai porti di Kiev se non saranno accolte le richieste di Mosca. Il ministro russo citato dall’agenzia Interfax ha ribadito che «se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi», l’accordo firmato a Istanbul potrebbe venir meno. Rudenko si è detto comunque confermato che le consegne di grano ucraino inizieranno presto e che l’accordo alla fine non salti. La previsione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rischia diresulottenuto dopo la mediazione turca tra Russia e Ucraina. L’ultimaarriva dal, che attraverso il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko ha rilanciato ladi non far partire ledi frumento dai porti di Kiev se non saranno accolte le richieste di Mosca. Il ministro russo citato dall’agenzia Interfax ha ribadito che «se gli ostacoli alledella Russia non saranno prontamente rimossi»,firmato a Istanbul potrebbe venir meno. Rudenko si è detto comunque confermato che le consegne diinizieranno presto e chealla fine non salti. La previsione ...

