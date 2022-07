"A quante persone rovinerà l'estate": la bomba di Dagospia su Federica Pellegrini (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il grande giorno per Federica Pellegrini sta per arrivare. Si tratta delle nozze con Federico Giunta, il suo allenatore, un amore molto chiacchierato e di fatto confermato dalla Divina solo quando la sua carriera agonistica era arrivata al capolinea, dopo decenni di trionfi che la hanno resa leggenda. Del matrimonio già si sapeva, ma non tutto: la data era nota, 27 agosto. Ma ora, dal rotocalco Oggi, arriva qualche informazione in più: "Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si celebreranno sabato 27 agosto a Venezia". Insomma, un matrimonio in Laguna, nella regione natia della nuotatrice. E ancora, si apprende che Oggi, il settimanale diretto da Carlo Verdelli, nel numero in edicola da domani, giovedì 28 luglio, dedicherà uno speciale al matrimonio, un lungo articolo in esclusiva in cui verranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il grande giorno persta per arrivare. Si tratta delle nozze con Federico Giunta, il suo allenatore, un amore molto chiacchierato e di fatto confermato dalla Divina solo quando la sua carriera agonistica era arrivata al capolinea, dopo decenni di trionfi che la hanno resa leggenda. Del matrimonio già si sapeva, ma non tutto: la data era nota, 27 agosto. Ma ora, dal rotocalco Oggi, arriva qualche informazione in più: "Le nozze die Matteo Giunta si celebreranno sabato 27 agosto a Venezia". Insomma, un matrimonio in Laguna, nella regione natia della nuotatrice. E ancora, si apprende che Oggi, il settimanale diretto da Carlo Verdelli, nel numero in edicola da domani, giovedì 28 luglio, dedicherà uno speciale al matrimonio, un lungo articolo in esclusiva in cui verranno ...

