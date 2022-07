A Napoli la polizia municipale rimuove 31 veicoli abbandonati

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Nucleodelladi, insieme al personale della Unità operativa Soccavo, ha bonificato il territorio della Municipalità 9 (Soccavo-Pianura)ndo 31. I, divenuti ricettacolo di rifiuti sono stati individuati dal personale nel corso dei servizi ordinari ed anche dalle segnalazioni dei cittadini che hanno comunicato allagli estremi dei mezzi in sospetto stato di abbandono inviando una mail alocale.@comune..it. Le attività programmate proseguiranno nelle prossime settimane in ...

VesuvioLive : Napoli, nuova operazione Alto Impatto: più poliziotti nelle strade contro i criminali - puntomagazine : Ruba un Rolex da quasi 9000 euro ad una turista statunitense che passeggiava con il marito. Il fatto è avvenuto lo… - puntomagazine : La notte tra il 27 e il 28 novembre 2021 esplose colpi di pistola fuori una discoteca e aggredì il personale di sic… - puntomagazine : Controlli nel quartiere Soccavo, identificate 49 persone e ispezionati 44 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro… - rep_napoli : Ok alla Cittadella della polizia a Miano nell’area asili nido, verde e parcheggi [di Alessio Gemma] [aggiornamento… -

ROMA on line

... è stato individuato e preso dopo un'attività investigativa della Squadra Mobile di...autorità italiane con la collaborazione del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di...Numerose forze diin arrivo a, anche con modalità Alto Impatto. È stato annunciato in una nota del Ministero dell'Interno e deciso nella giornata di oggi nella sede della Prefettura di, dopo un ... Napoli, nuovo polo della Polizia di Stato nella ex Boscariello La polizia cattura Luigi Capuano: era in Spagna con documenti falsi. Aggredì e minacciò il proprietario e lo chef di "Cala la pasta" e ...Napoli, è l’ultimo coinvolto nell’aggressione insieme al figlio di un boss del clan Contini e altri due giovani ...