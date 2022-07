A Napoli in campo anche l’Esercito contro la movida selvaggia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli ci sarà l’Esercito in prima linea contro la deriva violenta della movida ma anche operazioni “Alto impatto” in zone critiche e l’incremento della videosorveglianza. Sono le misure adottate dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio Palomba. Più controlli, dunque, per arginare l’escalation di violenza che nelle aree del centro come in periferia vedono sempre più spesso i minori protagonisti. Ma non solo. Al fine di imprimere un’accelerazione ai progetti di videosorveglianza in fase di realizzazione, è stata invece organizzata per il 1° agosto prossimo una riunione dedicata alla presenza del direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell’Interno, del sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAci saràin prima lineala deriva violenta dellamaoperazioni “Alto impatto” in zone critiche e l’incremento della videosorveglianza. Sono le misure adottate dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio Palomba. Piùlli, dunque, per arginare l’escalation di violenza che nelle aree del centro come in periferia vedono sempre più spesso i minori protagonisti. Ma non solo. Al fine di imprimere un’accelerazione ai progetti di videosorveglianza in fase di realizzazione, è stata invece organizzata per il 1° agosto prossimo una riunione dedicata alla presenza del direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell’Interno, del sindaco di ...

