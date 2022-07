10.000 ‘tiffosi’ della Roma supportano Dybala nella sua presentazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 26/07/2022 alle 23:57 est Dybala, commosso, è riuscito a dire: “Sono molto orgoglioso di conoscerti” all’evento a Palazzo della Civiltà Sarà Romanista fino al 2025 e all’Olimpico guadagnerà circa 6 milioni di euro L’argentino Paulo Dybala è stato presentato questo martedì come nuovo giocatore della Roma al Palazzo della Civiltànoto anche come Colosseo Quadrato, nella capitale italiana, dove è stato supportato da 10.000 fan. In un atto durato meno di un quarto d’ora, un’emozione Dybala è riuscito a dire: “Sono molto orgoglioso di conoscerti. Giocare qui è sempre stato difficile per via della squadra e per quello che fai e ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 26/07/2022 alle 23:57 est, commosso, è riuscito a dire: “Sono molto orgoglioso di conoscerti” all’evento a PalazzoCiviltà Sarànista fino al 2025 e all’Olimpico guadagnerà circa 6 milioni di euro L’argentino Pauloè stato presentato questo martedì come nuovo giocatoreal PalazzoCiviltànoto anche come Colosseo Quadrato,capitale italiana, dove è stato supportato da 10.000 fan. In un atto durato meno di un quarto d’ora, un’emozioneè riuscito a dire: “Sono molto orgoglioso di conoscerti. Giocare qui è sempre stato difficile per viasquadra e per quello che fai e ...

GloriaFootball : Rome has a new emperor! More than 10.000 'tiffosi' filled the Quadrato della Concordia to welcome Paulo Dybala! -