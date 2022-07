Zuppa di Porro 26 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 26 luglio 2022)di. Ed io che pensavo che Panebianco fosse, come dicono loro, una persona seria. Oggi mi sveglio e leggo il suo fondo del Corsera in cui dice che queste elezioni sono importanti come quelle del 48: una scelta di fronte. Ma questi sono tutti impazziti. La Meloni per i giornali lancia il Dicktat, o io o morte. I sondaggi della Ghisleri la vedono crescere insieme al Pd. Se non avete libro umoristico leggete intervista del portavoce del Pd, Franceso Bei di Rep, alla Carfagna: ma lei solo ora si accorge di che cosa sia il berlusconismo, noi di Rep l’abbiamo sempre saputo? E lei è canbiato tutto il 20del 22: Vabbè favoloso Calenda potrebbe starci con il Pd, e il fatto lo martella, ma anche Senadi: mezza forza italia va con calenda che poi li rivende al PD. Vi prego Repubblica: boxini prima pagina uno accanto all’altro. ...