Zona Bianca, volano denunce in diretta | “Voglio vedere chi ne esce peggio!”: finiscono in tribunale [VIDEO] (Di martedì 26 luglio 2022) Durante la diretta di Zona Bianca, un ospite si è completamente lasciato andare a parole pesantissime. L’esito potrebbe essere disastroso Zona Bianca (Mediaset Infinity)Il talk show di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, sta affrontando parallelamente due questioni. Da un lato sta infatti trattando il tema della crisi di governo, a causa della quale il 25 settembre il popolo italiano dovrà andare a votare. Dall’altro, però, continua ad approfondire il tema della pandemia e dei vaccini contro Sars-CoV-2, di cui recentemente è stata approvata la quarta dose. Proprio a proposito di questa seconda questione, durante la diretta di Zona Bianca un’ospite si è lasciata andare a una pesantissima dichiarazione, che potrà costarle ... Leggi su specialmag (Di martedì 26 luglio 2022) Durante ladi, un ospite si è completamente lasciato andare a parole pesantissime. L’esito potrebbe essere disastroso(Mediaset Infinity)Il talk show di Giuseppe Brindisi,, sta affrontando parallelamente due questioni. Da un lato sta infatti trattando il tema della crisi di governo, a causa della quale il 25 settembre il popolo italiano dovrà andare a votare. Dall’altro, però, continua ad approfondire il tema della pandemia e dei vaccini contro Sars-CoV-2, di cui recentemente è stata approvata la quarta dose. Proprio a proposito di questa seconda questione, durante ladiun’ospite si è lasciata andare a una pesantissima dichiarazione, che potrà costarle ...

matteorenzi : Vogliamo parlare delle nostre proposte per gli italiani, non delle alleanze. La politica è una cosa seria, non è il… - Rinascimentorom : @zona_bianca Ah geni ! Nessuno ti obbliga a prendere un farmaco da banco e nessuno ti vieta di andare al lavoro se… - Franco4mani1 : @Sonia28620930 @zona_bianca @ladyonorato @preglias @barbarab1974 Fate come me, non guardate questi programmi da sch… - xxxx_daniella : @Agenzia_Ansa Bisognerà avvisare @giusbrindisi... @zona_bianca - francesco_9809 : RT @ImolaOggi: Sblocchiamo un ricordo Ronzulli: 'i voti dei no vax mi fanno schifo'. Ma il problema non si pone perchè, stando a quanto dic… -