Zante, cosa vedere sulla famosa isola greca (Di martedì 26 luglio 2022) Zante è una della mete preferite dell'arcipelago greco delle isole Ionie. Con il suo mix perfetto tra cultura, natura e tradizioni rappresenta uno dei luoghi da scegliere per una vacanza all'insegna del relax da raggiungere in aereo o in nave. È famosa anche per l suo parco marino naturale protetto dove è possibile ammirare le tartarughe caretta-caretta. E' entrata anche nella storia della letteratura grazie al suo più illustre cittadino che le dedico una bellissima poesia. Stiamo parlando di Ugo Foscolo di "A Zacinto" Zante e la sua storia Zante, fonte wallpaperaccess.comLa storia di Zante, anticamente Zacinto, risale all'epoca mitologica. A quest'era Omero fa risalire la sua fondazione da Zakynthos figlio di Dardano da cui discende la stirpe di Troia. È stata poi un importante dominio ...

Non le solite terme in Toscana ma un'isola a meno di 2 ore da Roma Cosa c'è di meglio che atterrare su un'isola tra Creta e Corfù Siamo a Zante, un posto in cui si rischia di voler restare a vivere. La prima cosa che attrae è la diversità delle spiagge. Si può ...