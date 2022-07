WWE | Notizie sul meeting tenuto da Triple h prima di Raw

(Di martedì 26 luglio 2022) Primoda capo creativo didi uno Show WWE con i talenti nel backstage. Ricordiamo che il due volte WWE Hall of famer è assurto a tale carica dopo il definitivo addio dell’ex CEO Vince Mcmahon settimana scorsa. Come sarebbe andato questo? Come riportato da “Fightful”, c’è stato tanto entusiasmo in merito a questo incontro traH e i talenti, da ambo le parti. Parte di questo entusiasmo era dovuto alla ventata di cambiamento che i wrestlers avrebbero associato al cambio di comando nel comparto creativo. Molte di queste superstars avrebbero lavorato a stretto contatto con Levesque nel periodo in cui questo era “leader” di NXT dal 2012 al 2021. Cosa è emerso? Da questo, sempre secondo la fonte “Fightful”, si sarebbe evinta una ...

bizcommunityit : WWE shock, Vince McMahon si dimette da CEO e Presidente dopo gli scandali sessuali #CEO - fisco24_info : Il tycoon del wrestling dice addio a WWE, il timone alla figlia: Travolto da un'indagine su una relazione con una d… - CatelliRossella : Il tycoon del wrestling dice addio a WWE, il timone alla figlia - Nord America - ANSA - nonstop9981 : Il tycoon del wrestling dice addio a WWE, il timone alla figlia - Nord America - ANSA - TSOWrestling : Brutte notizie per il canadese #TSOW // #TSOS // #WWE -

"Nel corso degli anni, è stato un privilegio poter aiutare laa darvi gioia, ispirarvi, emozionarvi, sconvolgervi e divertirvi sempre. Vorrei ringraziare la mia famiglia per aver nato un ...Grazie, per me è stato un privilegio", annuncia il magnate considerato il padre del wrestling moderno, colui che ha trasformato lottatori in star di Hollywood. Al suo posto di amministratore ...“Mi hanno riferito che Stephanie McMahon è Paul Heyman negli ultimi mesi vanno molto d’accordo. Vedremo se sarà cosi, ricordiamo che Paul Heyman è stato Direttore Esecutivo di Raw per diversi mesi neg ...Dopo aver letto del ritiro di Vince McMahon da capo della WWE, emerge il lungo astio in famiglia tra i due figli per la guida della compagnia ...