Zona_Wrestling : WWE: John Cena abbatte un'altra barriera, sarà protagonista in Fortnite e Rocket League - ZazzaC8 : Altri oggetti del set John Cena: il dorso decorativo WWE Championship (incluso nel costume), il piccone Mano gigant… - Tech_Gaming_it : Non solo John Cena, anche Undertaker, Xaver Woods e Asuka di WWE faranno parte della collaborazione ma come Skin di… - Tech_Gaming_it : #johncena di #wwe arriva in #Fortnite con una sua Skin, in uscita il 28 Luglio nel negozio oggetti! Come si presen… - wwe_teo : @_john___M di na hottie :( -

Nell'ambito dell'Epic Summer Slam, il costume diCena sarà disponibile nel negozio oggetti a ... Nel negozio saranno disponibili anche degli accessori abbinati, ovvero il dorso decorativo..." Intanto, mentre guarda al futuro, lapotrebbe strizzare l'occhio al passato: sembra infatti cheCena stia per tornare sul ring !John Cena sta per arrivare su Fortnite. O meglio, un costume che ricorda il 16 volte campione del mondo della WWE è in arrivo su Fortnite come parte dell'evento SummerSlam di Epic. Epic Games ha annun ...Epic Games is adding the 16-time WWE Champion John Cena as a playable skin in Fortnite, which essentially means that your opponents won’t be able to see you. Meh…So much for claiming that the game isn ...