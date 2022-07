Washington Post: “Fratelli d’Italia non sono fascisti ma neanche non fascisti”. Dopo il Nyt nuove critiche a Meloni (Di martedì 26 luglio 2022) “Fratelli di Italia non è un movimento fascista, come la carismatica leader dell’estrema destra italiana Giorgia Meloni insiste a ripetere. Ma non sono neanche non fascisti“. Così esordisce il giornalista esperto di politica estera Ishaan Tharoor in un editoriale pubblicato oggi sul Washington Post. Il titolo del pezzo è tutto un programma: ” L’Italia è sulla via di essere governata da Post fascisti“. A pochi giorni di distanza da un articolo pubblicato dal New York Times che parlava dell’ipotesi che l’Italia diventasse il primo Paese dell’Eurozona con un governo di estrema destra, anche il prestigioso Washington Post analizza la crisi politica italiana, concentrandosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “di Italia non è un movimento fascista, come la carismatica leader dell’estrema destra italiana Giorgiainsiste a ripetere. Ma nonnon“. Così esordisce il giornalista esperto di politica estera Ishaan Tharoor in un editoriale pubblicato oggi sul. Il titolo del pezzo è tutto un programma: ” L’Italia è sulla via di essere governata da“. A pochi giorni di distanza da un articolo pubblicato dal New York Times che parlava dell’ipotesi che l’Italia diventasse il primo Paese dell’Eurozona con un governo di estrema destra, anche il prestigiosoanalizza la crisi politica italiana, concentrandosi ...

