Wanda Nara, il bacio rubato in discoteca fa discutere. La sorella Zaira: “Cancella, cancella” (Di martedì 26 luglio 2022) Wanda Nara è di nuovo sotto i riflettori del gossip. Dopo la crisi dello scorso ottobre con il marito Mauro Icardi, la manager è tornata a far parlare di sé. In vacanza con la sorella Zaira e lo stilista Kennys Palacios nella meravigliosa isola di Ibiza, non ha rinunciato al divertimento in discoteca e ha condiviso su Instagram i momenti più “spinti” delle serate trascorse a ballare. Le due sorelle Nara sono in Spagna con i figli, ma senza i rispettivi mariti. Zaira, prima della vacanza, aveva trascorso alcuni giorni in Grecia insieme al compagno Jakon Von Plessen, con il quale si è da poco riconciliata dopo un periodo di crisi. Una storia simile a quella vissuta, qualche mese prima, anche dalla sorella Wanda con Icardi. Le due sorelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)è di nuovo sotto i riflettori del gossip. Dopo la crisi dello scorso ottobre con il marito Mauro Icardi, la manager è tornata a far parlare di sé. In vacanza con lae lo stilista Kennys Palacios nella meravigliosa isola di Ibiza, non ha rinunciato al divertimento ine ha condiviso su Instagram i momenti più “spinti” delle serate trascorse a ballare. Le due sorellesono in Spagna con i figli, ma senza i rispettivi mariti., prima della vacanza, aveva trascorso alcuni giorni in Grecia insieme al compagno Jakon Von Plessen, con il quale si è da poco riconciliata dopo un periodo di crisi. Una storia simile a quella vissuta, qualche mese prima, anche dallacon Icardi. Le due sorelle ...

