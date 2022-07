Voto e fisco, tornano flat tax e successione. I giovani? Zero tasse sotto i 25 anni (Di martedì 26 luglio 2022) Roberto Speranza, 43 anni, ministro della Salute dal 2019, è segretario di Articolo Uno Pace fiscale , flat tax e niente nuove tasse sulla casa sono le due parole d'ordine della Lega , ma vanno bene ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roberto Speranza, 43, ministro della Salute dal 2019, è segretario di Articolo Uno Pace fiscale ,tax e niente nuovesulla casa sono le due parole d'ordine della Lega , ma vanno bene ...

SallyAnselmo : Un #convegno che ha posto le basi per una #campagnaelettorale convincente, per migliorare l’#Italia e la vita degli… - piccologabri : @vicevongola2 il prox governo ha una legge delega su fisco fatta da draghi. Ma figurati se non voto. Voglio flag tax e abolizione imu - MassimoFalco11 : @sebmes Lui non si affida alla Madonna ma a chi non e' in regola col fisco per averne il voto, furbetto del quartierino! - MaxCi65 : @Ale_Guli @PoliticaPerJedi @annapaolaconcia In continuità con cosa che Letta ad esempio è contrario al gas? Come l… - mariomancia_ : Guerra Tassi BCE alzati e mutui alle stelle PNRR Caro vita è inflazione fuoricontrollo Riforme di fisco e giustizia… -