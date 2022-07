Volley | calendario Italia Mondiali maschili 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di martedì 26 luglio 2022) Ildell’aidimaschile, intra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Dopo lo strepitoso trionfo agli Europei 2021 e il quarto posto nellaball Nations League, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per provare a confermarsi tra i top team a livello globale. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv. Le dirette tv insaranno offerte dai canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), a cui si aggiunge la Rai (e in streaming Rai Play), che mostrerà le partite dell’. Di seguito ildella Nazionale maschile ai ...