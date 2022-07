Volantino Euronics | ‘Svuota Tutto’ | offerte imperdibili fino al 3 agosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 luglio 2022) Nuovi volantinisi aggiungono alle promozioni estive, tutte da sfruttare per vivere la stagione al meglio, con tuttala tecnologia necessaria alle vostre necessità. Lesono, e pronte a rispondere a tono contro Trony e gli altri big store. Ledel nuovoCi sono diverse iniziative in atto, a partire dalla ormai nota “Svuota Tutto” del gruppo CDS con ottimi prezzi sugli Smart TV Samsung, specie sui QLED, oltre ad una sfilza di dispositivi Redmi in ribasso. Poi si passa alla “Sconto IVA” di Nova e “Per quest’anno non pagare”di Bruno, perfetta per chi volesse pagare con calma a rate. Leggi anche: Trony, ‘Sconti Roventi’:e promozioni online con consegna gratuita Tutto il settore tech In più, dalla redazione vi ...