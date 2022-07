“Viso e testa gonfi”, paura per il vincitore di Sanremo: le foto sono impressionanti (Di martedì 26 luglio 2022) Grande paura per uno dei vincitori del Festival di Sanremo che sta vivendo attimi di terrore a causa di uno strano gonfiore Uno dei vincitori della kermesse più amata d’Italia ha fatto preoccupare i tanti fan che lo seguono per delle storie messe su Instagram. Il cantautore ha spiegato di star avendo problemi che non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Grandeper uno dei vincitori del Festival diche sta vivendo attimi di terrore a causa di uno stranoore Uno dei vincitori della kermesse più amata d’Italia ha fatto preoccupare i tanti fan che lo seguono per delle storie messe su Instagram. Il cantautore ha spiegato di star avendo problemi che non L'articolo proviene da Inews24.it.

ilmessaggeroit : Ermal Meta, paura per il cantante: «Da giorni mi si gonfiano parti del viso e della testa» - RADIOBRUNO1 : Ermal Meta non sta bene, costretto a rinviare due concerti: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa”… - infoitcultura : Ermal Meta non sta bene, gonfiori al viso e alla testa da diversi giorni: 'Non posso essere a Peschici' - infoitcultura : Ermal Meta, paura per la sua salute: «Mi si gonfiano parti del viso e della testa» - elica3001 : RT @blogtivvu: Ermal Meta sta male: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa”, costretto ad annullare i concerti, annuncio e foto shock… -