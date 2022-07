Vip in Italia, da Adele ad Angelina Jolie gli scatti sui social (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo Russell Crowe e Angelina Jolie. Le coste e le città d’arte Italiane sono prese d’assalto dalle star internazionali quest’estate. Dai selfie a Capri di Kate Hudson a bordo di uno yacht, con tanto di gita nella Grotta Azzurra, agli scatti di Adele a Porto Cervo, in vacanza con il fidanzato agente sportivo Rich Paul, sui social è una pioggia di scatti di celebrità in vacanza nel Bel Paese. A quanto riporta l’Adnkronos, l’agente immobiliare delle star di Beverly Hills, Mary Fitzgerald (star della reality ‘Selling Sunset’ su Netflix) ha scelto Venezia, Kris Jenner e il fidanzato Corey Gamble si divertono in barca sotto il sole Italiano, mentre la figlia Kourtney Kardashian e il nuovo marito Travis Barker sono stati fotografati in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo Russell Crowe e. Le coste e le città d’artene sono prese d’assalto dalle star internazionali quest’estate. Dai selfie a Capri di Kate Hudson a bordo di uno yacht, con tanto di gita nella Grotta Azzurra, aglidia Porto Cervo, in vacanza con il fidanzato agente sportivo Rich Paul, suiè una pioggia didi celebrità in vacanza nel Bel Paese. A quanto riporta l’Adnkronos, l’agente immobiliare delle star di Beverly Hills, Mary Fitzgerald (star della reality ‘Selling Sunset’ su Netflix) ha scelto Venezia, Kris Jenner e il fidanzato Corey Gamble si divertono in barca sotto il soleno, mentre la figlia Kourtney Kardashian e il nuovo marito Travis Barker sono stati fotografati in ...

