Vigilanza Municipale davanti alle scuole a San Giorgio a Cremano |  al via al progetto

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – A partire dal prossimo anno scolastico e fino al 31 maggio 2023, l’amministrazione comunale di San(Napoli) guidata dal sindacoZinno, d’accordo con l’assessore alla Sicurezza Carlo Lembo, mette in campo il‘Sicura…mente a scuola’ che vedrà la Poliziaimpegnata in attività dia cinque istituti comprensivi. Ogni giorno, negli orari di ingresso e di uscita, gli agenti faranno in modo da ridurre al minimo l’impatto del flusso di ragazzi sul traffico veicolare e consentirne, in tutta sicurezza, l’accesso e l’allontanamento dsedi scolastiche. Gli agenti agevoleranno anche le operazioni di ...

