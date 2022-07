Victoria Beckham, “la vera e unica Posh” delle Spice Girls, torna a cantare e ballare Stop (Di martedì 26 luglio 2022) Victoria Beckham ha scaldato il cuore dei suoi fan con un’esibizione davvero speciale. Nel bel mezzo dell’estate 2022, l’unica e vera Posh Spice ha cantato e ballato Stop, uno dei brani più popolari della girl band inglese, pubblicata nel 1998. La stilista si trova attualmente in vacanza con suo marito, David Beckham, e insieme stanno solcando sul loro yacht il Mar Mediterraneo. Ed è proprio sull’imbarcazione che si è goduta con i suoi ospiti una serata karaoke, nella quale si è esibita con uno dei successi del passato delle Spice Girls. “Serata karaoke con la vera e unica Posh Spice”, ha scritto l’ex calciatore nella caption del ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 26 luglio 2022)ha scaldato il cuore dei suoi fan con un’esibizione davvero speciale. Nel bel mezzo dell’estate 2022, l’ha cantato e ballato, uno dei brani più popolari della girl band inglese, pubblicata nel 1998. La stilista si trova attualmente in vacanza con suo marito, David, e insieme stanno solcando sul loro yacht il Mar Mediterraneo. Ed è proprio sull’imbarcazione che si è goduta con i suoi ospiti una serata karaoke, nella quale si è esibita con uno dei successi del passato. “Serata karaoke con la”, ha scritto l’ex calciatore nella caption del ...

