"Vi chiedo perdono". Papa Francesco dagli indigeni: prima così, poi... Come si umilia | Guarda (Di martedì 26 luglio 2022) Una breve sosta nella chiesa della Madonna dei sette dolori a Maskwacis, poi il percorso in sedia a rotelle che lo ha portato, a suon di tamburi, verso il cimitero dei nativi, adiacente all'ex scuola residenziale per indigeni Ermineskin. Infine l'incontro, al Bear Park Pow-Wow, con una delegazione di capi indigeni provenienti da tutto il Paese. Si è snodata così la giornata di Papa Francesco nel viaggio apostolico che lo ha portato in Canada per incontrare le popolazioni indigene First Nations, Me' tis e Inuit a Maskwacis. Un incontro che si è concluso con il saluto individuale agli indigeni più anziani dopo l'esecuzione di un canto e la recita del Padre Nostro. Il Papa, nel corso della visita, è apparso visibilmente toccato e più volte ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Una breve sosta nella chiesa della Madonna dei sette dolori a Maskwacis, poi il percorso in sedia a rotelle che lo ha portato, a suon di tamburi, verso il cimitero dei nativi, adiacente all'ex scuola residenziale perErmineskin. Infine l'incontro, al Bear Park Pow-Wow, con una delegazione di capiprovenienti da tutto il Paese. Si è snodatala giornata dinel viaggio apostolico che lo ha portato in Canada per incontrare le popolazioni indigene First Nations, Me' tis e Inuit a Maskwacis. Un incontro che si è concluso con il saluto individuale aglipiù anziani dopo l'esecuzione di un canto e la recita del Padre Nostro. Il, nel corso della visita, è apparso visibilmente toccato e più volte ha ...

Pontifex_it : Chiedo perdono per i modi in cui molti membri della Chiesa hanno cooperato a quei progetti di distruzione culturale… - vaticannews_it : 'Chiedo perdono' per 'il modo in cui molti membri della Chiesa e delle comunità religiose hanno collaborato, non da… - repubblica : Il mea culpa del Papa in Canada: “Chiedo perdono agli indigeni, la Chiesa è stata complice degli abusi' [dal nostro… - RobertoSerpieri : Il mea culpa del #Papa sulle tombe degli indigeni: “Chiedo perdono, la Chiesa è stata complice degli abusi'… - mich99_____ : @DonKalulu20 @ForzaMilanTweet Chiedo umilmente perdono non sono degna di parlare del sacro giuoco del calcio -