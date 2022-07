Verona | fermata baby gang che terrorizzava la città | 16 arresti

RaiNews

In particolare gli agenti della Squadra Mobile distanno dando esecuzione a 6 custodie cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale die 10 misure ...Gazprom ha ricordato che il gasdotto opera al 40% della sua capacità ma una delle due turbine in funzione dovrebbe essereper manutenzione a fine mese e solo un'unità rimarrà in funzione. Se ... Verona, uccide il marito a coltellate: fermata e condotta in carcere Gli agenti della Squadra Mobile di Verona hanno proceduto a 6 arresti e 10 misure cautelari, di cui 6 custodie cautelari in carcere e 4 collocamenti in comunità.VERONA - La polizia di Verona ha eseguito 16 misure cautelari nei confronti di un gruppo di giovani appartenenti a una banda che gravita nella città di Verona, ritenuti responsabili ...