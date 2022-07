Vera Gemma ed Elodie “si sfidano” al Festival del Cinema di Venezia (Di martedì 26 luglio 2022) Ti Mangio il cuore Dalle spiagge soleggiate dell’Isola dei Famosi al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Il destino sta riservando una ghiotta occasione alla ‘vulcanica’ Vera Gemma, figlia del compianto Giuliano. L’attrice è infatti la protagonista di Vera, film selezionato nella sezione Orizzonti, dedicata alle pellicole rappresentative di nuove tendenze estetiche ed espressive. “Dopo la conferenza stampa ufficiale di oggi, sono lieta di annunciare che il film Vera, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, è ufficialmente in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Venezia“ ha infatti scritto la Gemma sui social, non nascondendo l’entusiasmo: “Inutile dire quanta gioia questo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Ti Mangio il cuore Dalle spiagge soleggiate dell’Isola dei Famosi alInternazionale deldi. Il destino sta riservando una ghiotta occasione alla ‘vulcanica’, figlia del compianto Giuliano. L’attrice è infatti la protagonista di, film selezionato nella sezione Orizzonti, dedicata alle pellicole rappresentative di nuove tendenze estetiche ed espressive. “Dopo la conferenza stampa ufficiale di oggi, sono lieta di annunciare che il film, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, è ufficialmente in concorso alInternazionale deldi“ ha infatti scritto lasui social, non nascondendo l’entusiasmo: “Inutile dire quanta gioia questo ...

elisaxabitudine : Vera Gemma la nostra Britney Spears - salsaudade : immagina sul red carpet cate blanchett, penelope cruz, sadie sink, e poi vera gemma - supereroetv : hanno fatto un film su Vera Gemma non capisco xk non ne facciano uno ancora sul caso Eternit di Non è la Rai - DrApocalypse : Venezia 79, #Vera in concorso in Orizzonti: è il film su Vera Gemma - lattealplutonio : vera gemma e asia argento questo vuol dire svolta saffica nel film segnatevi questo tweet -