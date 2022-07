Ventimiglia | trovato Adriano Pacifico | sparito durante il Cammino di Santiago «Non sapevo che mi stessero cercando»

(Di martedì 26 luglio 2022) Il 32enne, in bici, aveva chiamato a casa avvertendo di stare male. Poi più nulla. Le prime parole alla Polfer. La madre: «Sono felicissimo, non vedo l’ora di riabbracciarlo»

Gli agenti della Polfer diche lo hanno rintracciato stamattina lo hannostanco e affamato. Dopo averlo rifocillato e averci parlato a lungo, lo hanno fatto visitare da un medico ...Adriano Pacifico , il 32enne modenese partito in bicicletta per compiere il cammino di Santiago e di cui non si avevano notizie dall'11 luglio, è statodagli agenti della Polfer didopo una videochiamata con la madre in cui diceva di stare male. Proprio la madre ne aveva denunciato la scomparsa e aveva lanciato numerosi appelli, ...Era stata la madre a denunciare la scomparsa del figlio, di cui non aveva più avuto notizie dopo una strana videochiamata dalla Francia ...Modena, 26 luglio 2022 - Adriano Pacifico, 32 anni di Bastiglia (Modena), che si era allontanato durante il Cammino di Santiago, è stato rintracciato alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. L'uomo ...