Venezia 2022 | i film | le star | i registi anche il compianto Kim Ki-duk e le serie d’autore una di Lars von Trier

Cinque film italiani in Concorso, le serie di Lars Von Trier e Nicholas Winding Refn, la Marylin Monroe di Ana de Armas, il film scandalo con Harry Styles, il postumo Kim Ki-duk, il documentario che inneggia al nucleare di Oliver Stone, e l'ultimo clandestino Jafar Panahi. Di Venezia 79 si può dire tutto fuorché manchi di materiale cinematografico per tutti i palati. Festival ricco e ci ficchiamo partendo dai cinque italiani in Concorso che sono: Il signore delle formiche, il film di Gianni Amelio sul caso Braibanti con Luigi LoCascio ed Elio Germano; Bones and all, il nuovo titolo, pare molto cannibale, tutto girato nel midwest di Luca Guadagnino con la giovane Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il ritorno di Emanuele Crialese con L'immensità e una ...

