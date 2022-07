Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' l'equipaggio del polacco Piotr Tarnacki, pluri campione Mondiale di Micro Class a guidare la Classifica provvisoria del 46esimo Micro World Championship 2022, competizione internazionale di Vela organizzata dal Club Velico Castiglionese con il supporto di Micro Class Italia, in programma a Castiglione del Lago fino a venerdì 29 luglio. Lo scrive l'organizzazione in una nota. Dopo la prima giornata di gare - dove si sono disputate due regate molto tecniche con vento tra i 15 ed i 20 nodi - la graduatoria vede i primi quattro posti occupati da altrettanti equipaggi polacchi. Primo degli italiani è il team guidato dal portacolori di casa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' l'equipaggio del polacco Piotr Tarnacki, pluri campionedia guidare laifica provvisoria del 46esimoWorld Championship 2022, competizione internazionale diorganizzata dal Club Velicose con il supporto diItalia, in programma adela venerdì 29. Lo scrive l'organizzazione in una nota. Dopo la prima giornata di gare - dove si sono disputate due regate molto tecniche con vento tra i 15 ed i 20 nodi - la graduatoria vede i primi quattro posti occupati da altrettanti equipaggi polacchi. Primo degli italiani è il team guidato dal portacolori di casa e ...

lifestyleblogit : Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago - - italiaserait : Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago - TV7Benevento : Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago - - ledicoladelsud : Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago - fisco24_info : Vela, in corso fino al 29 luglio il Mondiale Micro Class a Castiglione del Lago: (Adnkronos) - In acqua 38 equipagg… -