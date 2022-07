Vela d’epoca | aperte le iscrizioni al XVII Raduno di Viareggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) –ufficialmente leallaedizione delVele Storiche, organizzato dal 13 al 16 ottobre 2022 dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. Presso le banchine prospicienti la Capitaneria di Porto ci si prepara ad accogliere una flotta di almeno 50 imbarcazioni, classiche, storiche, tradizionali, suddivise in gruppi di omogeneità che correranno in tempo reale. Ammesse anche le imbarcazioni in vetroresina, secondo un criterio riconosciuto da Vele Storiche. Non mancherà una flotta di scafi della classe 5.50 Metri Stazza Internazionale che regateranno su un percorso a loro dedicato e con un apposito comitato di regata. Una classifica in tempo compensato sarà riservata alle ...