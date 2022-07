Varese | caso di omicidio-suicidio | un uomo spara due persone e si suicida

(Di martedì 26 luglio 2022) . La donna, una delle vittime, è in gravi condizioni Intorno alle ore 18 di ieri, 25 luglio, a Cantello in provincia di, unha notato il corpo riverso a terra, sul ciglio della strada, di una persona. Allertate le forze dell’ordine e i soccorsi medici, per l’non c’è stato nulla da fare. Daniele Morello di 47 anni, questo il nome della vittima, non c’è stato nulla fare, era già morto e subito si è capito che era stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Leggi anche: PALERMO, SCIAME SISMICO FA TREMARE LA TERRA E LO STROMBOLI DÀ SPETTACOLO Dopo circa trenta minuti, un altrosi è registrato in una località vicina, Stabio in Svizzera. Una donna, presso una stazione termale, è stata colpita a colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine hanno subito collegato i due episodi. Il killer, poi, si è tolto ...

Noviolenzadonne : @vitaaeris @hoavutolerose Varese. N'altro caso simile 2 mesi prima. Gennaio 2022 - loziovale : @desius1 @Patrick75365401 @EffeScudata @stazzitta Vediamo se si coalizzeranno: sono tutti simili tra loro. In quel… - gabrygabr : @Filoteo801 @irred3ntism @Federic00753285 Bro io da varese posso provare a dare un contributo sino al capoluogo com… -

Promette ancora battaglia Stefano Clerici , il consigliere diIdeale che ha già depositato una mozione sul nuovo servizio di Igiene Urbana e che è rimasto ... "E in quelnon sarò il solo a ...... lo stato di carica delle batterie e la rilevazione di avvisi automatici indi anomalia per un ... Saronno, Como Borghi, Como Lago, Asso,Nord, Laveno Mombello, Busto Arsizio, Novara e Iseo. ...Varese, caso di omicidio-suicidio: un uomo uccide due persone e si suicida. La donna, una delle vittime, è in gravi condizioni ...Uccide il rivale in amore, spara alla ex e poi si toglie la vita. Tutto è avvenuto tra Cantello, Varese e Stabio, in Svizzera. Ha ucciso il nuovo compagno della ex si è poi diretto a Stabio, in Svizze ...