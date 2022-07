Valentina Nappi, la maglietta è aperta: la vista è meravigliosa (Di martedì 26 luglio 2022) Una donna conosciutissima nel mondo del web e capace di far andare fuori di testa tutti i suoi fan ad ogni foto pubblicata su Instagram. Abbiamo detto di come Valentina Nappi sia donna piuttosto nota al grande pubblico per i film a luci rosse. Ambito sicuramente diversi dai lavori che possiamo definire standard e in questa professione è stata in grado di portare la giusta evoluzione riuscendo a far diventare il suo mondo privo di una serie di pregiudizi che hanno sempre caratterizzato professioni come il girare film a luci rosse. InstagramSu Valentina Nappi non possiamo non sottolineare la difficile situazione che è stata costretta ad affrontare; all’età di quindici anni, infatti, è stata messa a dura prova per la scomparsa del padre. Una notizia terribile e veramente difficile da assorbire considerando proprio l’età ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 luglio 2022) Una donna conosciutissima nel mondo del web e capace di far andare fuori di testa tutti i suoi fan ad ogni foto pubblicata su Instagram. Abbiamo detto di comesia donna piuttosto nota al grande pubblico per i film a luci rosse. Ambito sicuramente diversi dai lavori che possiamo definire standard e in questa professione è stata in grado di portare la giusta evoluzione riuscendo a far diventare il suo mondo privo di una serie di pregiudizi che hanno sempre caratterizzato professioni come il girare film a luci rosse. InstagramSunon possiamo non sottolineare la difficile situazione che è stata costretta ad affrontare; all’età di quindici anni, infatti, è stata messa a dura prova per la scomparsa del padre. Una notizia terribile e veramente difficile da assorbire considerando proprio l’età ...

edzenon1 : @aboutangelx ma vai a fare in culo idiota, a parte che nella peggiore delle ipotesi ne salta 4, ma poi grazieagnell… - AIndelli : @GiovaQuez se al posto fi tutti i casi umani documentati in tv ci fosse Valentina Nappi, io non mi lamenterei affatto. - MastriTina : @AngelusChordy Non è lei che detta la linea dei partito su questioni così importanti? Facesse poco la 'io sono cri… - lorissspetrron1 : @ValeNappi @Hentaied1 ti amo valentina nappi???? -