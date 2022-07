Vaiolo delle scimmie | i timori dell’Oms sui contagi in Europa | «Limitate i partner sessuali | il vaccino non basta»

(Di martedì 26 luglio 2022) Hans Kluge, il direttore dell’ufficio europeo, ha spiegato in una conferenza stampa che ilal momento non è sufficiente per fermare la diffusione del. L’indicazione di Kluge è quella di fermare il virus riducendo i comportamenti a rischio, a partire dai rapporti: «Nella regione europea, l’epidemia ha visto il virus estendere la sua portata rapidamente, con 37 paesi e aree colpite ad oggi, con prove di una trasmissione locale continua. Chiediamo, per il momento, di adottare misure per ridurre questo rischio ad esempio limitando ie le interazioni». Kluge ha anche avanzato un commento su un aspetto di questa epidemia che sta facendo discutere: «Dobbiamo rispondere ...

