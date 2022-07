Vaiolo delle scimmie, casi in aumento. L’Oms: «Il vaccino non basta. I gay evitino la promiscuità» (Di martedì 26 luglio 2022) Più di 1700 casi in un giorno solo (quello di ieri), che spalmati sull’ultima settimana fanno rilevare un incremento pari al 48 per cento. Eppure, fanno sapere dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, «i vaccini da soli non metteranno fine all’epidemia di Vaiolo delle scimmie». Già, a sentire gli esperti «sono fondamentali anche i comportamenti». A cominciare dal «sesso responsabile». Un invito rivolto dal direttore regionale delL’Oms Ue, Hans Kluge, ai gruppi di popolazione più a rischio di infezione da Monkeypox virus. Quali sono? I maschi omosessuali, racchiusi sotto l’acronimo Msm. Difficile, però, che si riesca a centrare l’obiettivo se anche l’informazione non farà fino in fondo la propria parte, com’è avvenuto con il Covid-19. Appello del direttore Kluge ai maschi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) Più di 1700in un giorno solo (quello di ieri), che spalmati sull’ultima settimana fanno rilevare un incremento pari al 48 per cento. Eppure, fanno sapere dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, «i vaccini da soli non metteranno fine all’epidemia di». Già, a sentire gli esperti «sono fondamentali anche i comportamenti». A cominciare dal «sesso responsabile». Un invito rivolto dal direttore regionale delUe, Hans Kluge, ai gruppi di popolazione più a rischio di infezione da Monkeypox virus. Quali sono? I maschi omosessuali, racchiusi sotto l’acronimo Msm. Difficile, però, che si riesca a centrare l’obiettivo se anche l’informazione non farà fino in fondo la propria parte, com’è avvenuto con il Covid-19. Appello del direttore Kluge ai maschi ...

