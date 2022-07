Vaccinazioni anti-Covid: approvato il piano operativo regionale di emergenza in caso di un nuovo aumento dei contagi (Di martedì 26 luglio 2022) Individuati su tutto il territorio regionale una serie di centri vaccinali pronti ad entrare in azione e ad erogare tempestivamente fino a 60mila Vaccinazioni al giorno qualora sia necessario riprendere una campagna vaccinale massiva Leggi su 7giorni.info (Di martedì 26 luglio 2022) Individuati su tutto il territoriouna serie di centri vaccinali pronti ad entrare in azione e ad erogare tempestivamente fino a 60milaal giorno qualora sia necessario riprendere una campagna vaccinale massiva

