Vacanze sempre più care: aumenti fino al 104% con l’inflazione (Di martedì 26 luglio 2022) Le Vacanze saranno sempre più care. Oltre al caro bollette ecco che le gli effetti dell’inflazione si fanno sentire anche sulle Vacanze. Com’è noto, il perdurare della guerra tra Russia ed Ucraina sta facendo lievitare i prezzi di pressoché tutti i prodotti e servizi. Le Vacanze, purtroppo, non saranno da meno. Leggi anche: Vacanze con i bambini: i migliori parchi acquatici d’Italia da visitare in famiglia Come incide l’inflazione sulla Vacanze degli italiani Alla luce di quanto accennato, le Vacanze quest’anno saranno tra le più care degli ultimi anni. Ad esempio, per un semplice spostamento in auto da Torino a Lecce ad oggi sono necessari 242 euro se benzina, 245 se diesel. Effettuando un confronto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Lesarannopiù. Oltre al caro bollette ecco che le gli effetti delsi fanno sentire anche sulle. Com’è noto, il perdurare della guerra tra Russia ed Ucraina sta facendo lievitare i prezzi di pressoché tutti i prodotti e servizi. Le, purtroppo, non saranno da meno. Leggi anche:con i bambini: i migliori parchi acquatici d’Italia da visitare in famiglia Come incidesulladegli italiani Alla luce di quanto accennato, lequest’anno saranno tra le piùdegli ultimi anni. Ad esempio, per un semplice spostamento in auto da Torino a Lecce ad oggi sono necessari 242 euro se benzina, 245 se diesel. Effettuando un confronto ...

dariabig : Donne! Arrivano le vacanze. Ricordatevi la ricetta magica, sempre valida. - josemariabcn71 : RT @AstarteBdsm: In questi giorni tornerò dalle mie vacanze (sempre in provincia di Padova): 30, 31 Luglio e 1 Agosto. Per prenotare una se… - CorriereCitta : Vacanze sempre più care: aumenti fino al 104% con l’inflazione - alice_la_lurida : RT @AstarteBdsm: In questi giorni tornerò dalle mie vacanze (sempre in provincia di Padova): 30, 31 Luglio e 1 Agosto. Per prenotare una se… - ivan70523448 : RT @AstarteBdsm: In questi giorni tornerò dalle mie vacanze (sempre in provincia di Padova): 30, 31 Luglio e 1 Agosto. Per prenotare una se… -