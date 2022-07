Usa, Trump a Washington per la prima volta dopo l’assalto a Capitol Hill: “Siamo diventati un popolo di mendicanti” (Di martedì 26 luglio 2022) C’era anche Alveda King, nipote di Martin Luther King, alla convention dell’American First Policy Institute di Washington alla quale è intervenuto Donald Trump. L’attivista 70enne – sostenitrice di Trump fin dalla sua discesa in campo – è salita sul palco dell’evento organizzato da fedelissimi dell’ex presidente e ha cantato una preghiera. Donald Trump, dunque, è tornato oggi a Washington per la prima volta da quando ha lasciato la presidenza. L’occasione è il summit “American First Agenda”, organizzato dell’America First Policy Institute (Afpi), istituto di ricerca alleato che ha l’obiettivo di plasmare un’agenda politica per un ipotetico secondo mandato, e durante il quale Trump ha tenuto un discorso. Fondato nel 2021 da due suoi ex consiglieri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) C’era anche Alveda King, nipote di Martin Luther King, alla convention dell’American First Policy Institute dialla quale è intervenuto Donald. L’attivista 70enne – sostenitrice difin dalla sua discesa in campo – è salita sul palco dell’evento organizzato da fedelissimi dell’ex presidente e ha cantato una preghiera. Donald, dunque, è tornato oggi aper lada quando ha lasciato la presidenza. L’occasione è il summit “American First Agenda”, organizzato dell’America First Policy Institute (Afpi), istituto di ricerca alleato che ha l’obiettivo di plasmare un’agenda politica per un ipotetico secondo mandato, e durante il qualeha tenuto un discorso. Fondato nel 2021 da due suoi ex consiglieri, ...

MCampomenosi : Era il 2018 e #Trump all’#ONU disse che i tedeschi erano troppo dipendenti dalle risorse energetiche Russe. Loro p… - peterabarker : @ErinCheyne @RonFilipkowski No Trump, No KKK, No Fascist USA - JeanneHoffa : @ClaudiaWheatley @RonFilipkowski No Trump, no KKK, No Fascist USA. ?? - 102415A : RT @Doxy6661: @briahsdad @RonFilipkowski No Trump, No KKK, No fascist USA - Dale_Lawrence07 : RT @Doxy6661: @briahsdad @RonFilipkowski No Trump, No KKK, No fascist USA -