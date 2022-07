Uomini e Donne anticipazioni stagione 2022/2023: ritorno al passato, la decisione di Maria De Filippi (Di martedì 26 luglio 2022) Nella prossima stagione di Uomini e Donne, a quanto pare Maria De Filippi è decisa a cambiare di nuovo format: se infatti l’incredibile successo del trono over l’aveva spinta ad accorparlo al trono classico, che invece era in crisi, ora potrebbe tornare la vecchia separazione dei troni. Come mai questo cambiamento? Il desiderio della conduttrice e della sua redazione sarebbe quello di rilanciare tronisti e corteggiatori, cercando di riproporre coppie di successo come lo fu ai tempi quella formata da Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. Uomini e Donne, le esterne più strane della storia: dal cimitero al pronto soccorso Nei vent’anni dall’inizio di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 luglio 2022) Nella prossimadi, a quanto pareDeè decisa a cambiare di nuovo format: se infatti l’incredibile successo del trono over l’aveva spinta ad accorparlo al trono classico, che invece era in crisi, ora potrebbe tornare la vecchia separazione dei troni. Come mai questo cambiamento? Il desiderio della conduttrice e della sua redazione sarebbe quello di rilanciare tronisti e corteggiatori, cercando di riproporre coppie di successo come lo fu ai tempi quella formata da Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli., le esterne più strane della storia: dal cimitero al pronto soccorso Nei vent’anni dall’inizio die ...

