Ungheria, Orban choc:”Non vogliamo mescolarci con altre razze”. L’attacco agli Usa e all’Ue (Di martedì 26 luglio 2022) Il premier ungherese Viktor Orban torna a far parlare di sé. Durante il Tusvanyos Summer, in Romania, il Primo Ministro dell’Ungheria ha attaccato ancora una volta l’Europa e gli Stati Uniti per la “mescolanza di razze”. Orban ha espresso la propria posizione su quello che considera “il vero pericolo della migrazione di massa“. Poi ha anche affermato che l’Ungheria e il suo popolo lottano contro “un destino simile” e ha anche avuto modo di tornare sulle vicende legate all’invasione della Russia in Ucraina. Il premier ungherese Viktor Orban“Entro il 2050 in Europa occidentale non esisteranno più nazioni” Per Orban la vera minaccia per il suo popolo e per quello europeo è dunque “la mescolanza di razze” generata dalla “migrazione di massa”. Il primo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il premier ungherese Viktortorna a far parlare di sé. Durante il Tusvanyos Summer, in Romania, il Primo Ministro dell’ha attaccato ancora una volta l’Europa e gli Stati Uniti per la “mescolanza di”.ha espresso la propria posizione su quello che considera “il vero pericolo della migrazione di massa“. Poi ha anche affermato che l’e il suo popolo lottano contro “un destino simile” e ha anche avuto modo di tornare sulle vicende legate all’invasione della Russia in Ucraina. Il premier ungherese Viktor“Entro il 2050 in Europa occidentale non esisteranno più nazioni” Perla vera minaccia per il suo popolo e per quello europeo è dunque “la mescolanza di” generata dalla “migrazione di massa”. Il primo ...

AlexBazzaro : Mara Carfagna: “Non voglio un paese simile all’Ungheria di Orban” Gia meglio simile alla Cina come lo vorrebbe il… - pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - Tg3web : Le parole shock pronunciate da Viktor Orban, premier sovranista dell'Ungheria: 'Non vogliamo mescolarci con le altr… - Azzurrocationic : @elio_vito Orban ha vinto elezioni in Ungheria e Ungheria è in Europa, comunità Europea, giova ricordarlo. E chi è… - Luce_news : Ungheria, Orban choc:”Non vogliamo mescolarci con altre razze”. L’attacco agli Usa e all’Ue -