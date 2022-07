(Di martedì 26 luglio 2022) «Unnazista degno di». Con questeZsuzsa Hegedus, una delle consigliere più longeve di Viktor, ha rassegnato le dimissionilepronunciate dal primo ministro ungherese sabato scorso in Romania, in cui annunciava di voler impedire all’di diventare un paese di «». Nella lettera di dimissioni presentata a, Hegedus ha motivato la sua decisione, spiegando che la «posizione vergognosa» espressa dal primo ministro ungherese «contraddice tutti i miei valori fondamentali». Ladel premier, responsabile per l’inclusione sociale, ha spiegato che ilè andato «oltre il limite dell’accettabilità». Il limite, ha ...

Open

... Comune di Viterbo, Asl di Viterbo, Biblioteca Consorziale di Viterbo, Ufficio delladi ... Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, piazzale Martiri d', via El Alamein, via Faul, s arà ......favoriscono gli arrivi di turisti e visitatori italiani e internazionali' richiama la... in particolare, da e per Regno Unito, Polonia,, Albania, Lussemburgo e Austria. Germania e ... Ungheria, la consigliera di Orbán si dimette dopo il discorso sulla «razza mista»: «Parole degne di Goebbels» Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Questo è un nuovo numero di In contraddittorio, la newsletter di Domani sulla giustizia. Ogni settimana, tutte le notizie giuridiche degli ultimi giorni, il dibattito tra magistrati e avvocati, le nov ...