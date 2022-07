Una Vita anticipazioni: Marcelo lo farà veramente? (Di martedì 26 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Marcelo lo farà veramente? Le novità per la nuova puntata della telenovela in onda oggi. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per il consueto appuntamento con Una Vita, telenovela in onda su Canale 5 subito dopo Beautiful. Furiosa dopo aver scoperto la verità, Valeria caccia di casa David e sembra essere rimasta davvero sola; Liberto invece riceve l’aiuto inaspettato di Pascual, che decide di prestargli il denaro per estinguere i debiti della tenuta. Le anticipazioni per la puntata di oggi, martedì 26 luglio: Marcelo lo farà veramente? Ecco che succede nella telenovela (Foto: Mediaset Play).Grandi novità invece in casa Quesada, dopo che Aurelio è ... Leggi su formatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Unalo? Le novità per la nuova puntata della telenovela in onda oggi. Come ogni giorno, vi riportiamo leper il consueto appuntamento con Una, telenovela in onda su Canale 5 subito dopo Beautiful. Furiosa dopo aver scoperto la verità, Valeria caccia di casa David e sembra essere rimasta davvero sola; Liberto invece riceve l’aiuto inaspettato di Pascual, che decide di prestargli il denaro per estinguere i debiti della tenuta. Leper la puntata di oggi, martedì 26 luglio:lo? Ecco che succede nella telenovela (Foto: Mediaset Play).Grandi novità invece in casa Quesada, dopo che Aurelio è ...

